Mauricio Pochettino: Mai bine la fermă decât să antrenez Barcelona

Într-un interviu acordat pentru Mundo Deportivo, Mauricio Pochettino a criticat-o pe Barcelona, dezvăluind că nu ar accepta vreodată să antreneze acolo.

„Cred că Espanyol este un club mult mai independent și mult mai «catalan» decât Barcelona. Încerc mereu să explic asta și nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat. Se spune că Barcelona este «mai mult decât un club».

Ce înseamnă asta? Că trebuie să creștem copiii cu anumite idei? Eu cred că Barcelona greșește din acest punct de vedere. Fiecare echipă are propria cultură, iar Barcelona este un club mare. Dar nu împărtășesc ceea ce vor ei să-mi impună sau să vândă oamenilor”.

Întrebat de un jurnalist spaniol dacă declarația din trecut „Mai bine mă întorc să muncesc la ferma mea din Argentina decât să antrenez Barcelona” este încă valabilă, Pochettino a replicat: „Identificarea mea cu Espanyol este totală.

Mereu mi se spune: «Hai să vedem, dacă într-o zi Barça îți oferă postul de antrenor, ce o să zici atunci?». Pot să spun clar că nu voi antrena Barcelona!”.