Mauro Pederzoli îl elogiază pe Costel Gâlcă: ”Este un profesionist fantastic”

Mauro Pederzoli este noul director sportiv al Rapidului.

Gruparea giuleșteană are un start de sezon bun și ocupă locul doi în Superliga în prezent, cu 12 puncte acumulate trei victorii și două egaluri înregistrate, după șase etape disputate.

Italianul are numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului Costel Gâlcă, iar relația dintre cei doi este una foarte bună.

”Gâlcă este un profesionist fantastic, cunoaște foarte bine acest mediu, este un antrenor bun, un antrenor nou pentru Rapid, dar conduce situația cu o mare personalitate.

Nu îl cunoșteam înainte, așa că între noi relația crește zi de zi, dar amândoi sunt buni profesioniști, așa că relația este foarte bună”, a spus Mauro Pederzoli pentru gsp.