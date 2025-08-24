Max Dowman a devenit, la 15 ani şi 235 de zile, al doilea cel mai tânăr jucător care a evoluat în Premier League

Intrat pe teren pentru Arsenal în minutul 64 împotriva lui Leeds, Max Dowman a devenit, la 15 ani şi 235 de zile, al doilea cel mai tânăr jucător care a disputat un meci în Premier League.

El a fost aproape de a marca, în minutele 75 și 81

Doar un jucător a fost mai mic la momentul debutului: coechipierul său Ethan Nwaneri, care a debutat în Premier League la 15 ani şi 181 de zile, în septembrie 2022.

„Baby Gunner” a fost chiar aproape de a marca, ratând de puţin în minutul 75, apoi în minutul 81.

De neoprit, Dowman a provocat în cele din urmă, în prelungiri, un penalty care a fost transformat de Gyökeres, iar Arsenal s-a impus, scor 5-0.