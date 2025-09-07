Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus duminică pe circuitul de la Monza, câştigând Marele Premiu al Italiei la Formula 1.

A treia victorie a sezonului

Max Verstappen (Red Bull) a reuşit cea de-a 66-a victorie din carieră şi a 14-a dublă, după o cursă pe care a dominat-o fără probleme şi în care piloţii de la McLaren nu i-au pus probleme.

Verstappen a ajuns la a treia victorie a sezonului şi a contrazis tradiţia care spune că, la Monza, pilotul care pleacă din pole-position nu câştigă cursa,

Locul secund a fost ocupat de Lando Norris (McLaren), iar Oscar Piastri (McLaren) a fost al treilea. Charles Leclerc (Ferrari) a terminat pe poziţia a patra.