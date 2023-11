Max Verstappen a câștigat și ultima cursă a sezonului în F1! Neerlandezul are 19 de succese în 22 de Mari Premii

Pilotul neerlandez de Formula 1 Max Verstappen a câştigat Abu Dhabi Grand Prix, ultima etapă a CM de Formula 1, pe circuitul Yas Marina.

Max Verstappen s-a impus în 19 Mari Premii, terminând alte două pe poziția secundă și una pe locul 5

El a dominat autoritar sezonul care tocmai s-a încheiat, câștigând 19 dintre cele 22 de curse. Celelalte au fost adjudecate de colegul lui de la Red Bul, mexicanul Sergio Perez (două) și spaniolul de la Ferrari, Carlos Sainz.

Pe locul doi la Abu Dhabi s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari), iar pe trei a terminat George Russell (Mercedes).

În 2023, Verstappen a plecat de 12 ori din pole position și de 9 ori a primit punctul bonus pentru cel mai rapid tur de circuit. Evident, Red Bull a câștigat clasamentul la constructori, cu 860p, locurile 2 și 3 fiind ocupate de Mercedes (409p) și Ferrari (406p).

Alpha Tauri este echipa care a rulat cei mai mulți piloți în acest sezon, 4. Dacă japonezul Yuki Tsunoda și-a păstrat locul de la prima la ultima etapă, neerlandezul Nick de Vries a fost înlocuit în cursele cu numerele 10, 11 și 12 de australianul Daniel Ricciardo.

În următoarele cinci Mari Premii în cockpit a fost neo-zeelandezul Lian Lawson, pilotul de teste al echipei, după care Ricciardo a revenit pentru ultimele 5 curse.

„Nu știu cum voi putea deveni mai bun în următorul sezon”, a spus Max Verstappen după Marele Premiu din Abu Dhabi

Verstappen a adunat în acest an 575 de puncte, fiind urmat de Perez cu 285p și Hamilton cu 234p. Pe locurile 4 și 5 s-au clasat Fernando Alonso (Aston Martin) și Leclerc, ambii cu 206p.

„Toată echipa ar trebui să fie mândră de această performanță, a fost un an incredibil. Le mulțumesc tuturor și îi sunt recunoscător lui Franz Tost, pentru care a fost ultima cursă în calitate de manager principal. Mulți dintre noi am crescut sub conducerea lui Franz și apreciem acest lucru.

19 victorii, nu este incredibil? M-am emoționat foarte tare în timpul ultimului tur, pentru că știam că este ultimul tur pe care îl voi petrece în această mașină incredibilă. Am fost surprins de cât de mișcat am fost.

Le mulțumesc mult tuturor celor din echipă. Întotdeauna am spus că scopul meu este să devin mai bun de la an la an, dar să fim sinceri, nu știu cum voi putea face acest lucru în următorul sezon.

Constructorii lucrează deja la mașina pentru următorul sezon, dar realizez că adversarii noștri nu dorm, vor să ne prindă din urmă anul următor și va trebui să ne autodepășim pentru a rămâne în frunte”, a spus Verstappen la final, potrivit speedweek.com.