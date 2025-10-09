Mbappe a făcut o paralelă între PSG și Real Madrid: „Mănânci puțin mai multă pâine neagră”

„Sunt mai liniștit la Madrid” decât la Paris datorită „unui mediu de viață diferit”, a declarat atacantul francez Kylian Mbappe, care crede că poate juca împotriva Azerbaidjanului în calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

„Sunt și într-o dispoziție bună”, recunoaște fotbalistul

„Selecționerul vrea să joc. Nu cred că vor fi probleme majore”, a asigurat Kylian Mbappe, care s-a accidentat la gleznă în meciul din weekend al lui Real Madrid. „Nu este ceva grav, depinde mai mult de sensibilitatea lui la gleznă”, a adăugat Didier Deschamps.

Referitor la ultimul său sezon, primul la Real Madrid după ce a plecat de la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe a recunoscut: „O carieră poate avea ani puțin mai complicați, ani în care mănânci puțin mai multă pâine neagră”.

„Cred că m-am adaptat bine la Madrid. Acesta nu este un atac la adresa Franței, dar este adevărat că sunt mai liniștit acolo. În Madrid, stilul de viață este diferit. Este mai puțin alert decât la Paris”, a explicat el.

„Am reușit să dau goluri. Dar cred că, chiar și în joc, sunt și într-o dispoziție bună, deși cred că pot face mai mult”, a spus căpitanul echipei Franței.

„Asta face parte din evoluția unui om și a unui jucător. Am reușit să mă recuperez bine, să-mi pun capul și picioarele la loc. Dar trebuie să mergem mai departe. Pentru că este doar începutul sezonului”, a avertizat atacantul.

Ce spune despre numărul 10 la naționala Franței, pe care l-au mai purtat Platini sau Zidane

Ca atacant central acum, „am o mare libertate în atac, dar pornesc de pe o poziție mai centrală, am curse și situații diferite, asta îmi permite să-mi lărgesc raza de acțiune, să am mai multe coarde la arcul meu”, s-a bucurat Mbappe.

Întrebat ce părere are despre faptul că are acum tricoul cu numărul 10 la echipa națională, el a răspuns: „Când te uiți la jucătorii care au purtat acest număr, sunt jucători ce și-au lăsat amprenta asupra diferitelor generații, Platini, Zizou.

Încerc să-mi las amprenta asupra mea, este într-adevăr un număr semnificativ în istoria naționalei Franței, chiar dacă nu mă încadrez în profilul unui conducător de joc.”

La rândul său, Deschamps le-a cerut jucătorilor lui să ia în serios meciul împotriva Azerbaidjanului: „Cu siguranță nu se află în ierarhia celor mai bune echipe europene, dar vin după o remiză cu Ucraina”, iar „șapte dintre jucătorii lor joacă pentru clubul Qarabag”, care a câștigat primele sale două meciuri din Liga Campionilor.