Mbappe a primit trofeul „Gheata de Aur” pe stadionul Santiago Bernabeu

Francezul Kylian Mbappe a primit vineri Gheata de Aur 2024-25 pe stadionul Santiago Bernabeu, într-o ceremonie la care a fost însoțit de toți coechipierii săi de la Real Madrid, cărora le-a mulțumit pentru ajutorul acordat în obținerea unui premiu despre care a spus că era ‘imposibil de câștigat’ fără ajutorul lor.

Francezul a adunat 62 de puncte în sezonul trecut

‘Acesta este un moment important pentru mine, prima dată când câștig acest premiu, care înseamnă foarte mult pentru mine ca atacant. Le mulțumesc tuturor coechipierilor mei pentru că au venit, pentru că m-au ajutat în orice moment. Datorită lor sunt la apogeul meu, pentru a ajuta echipa să câștige tot ce putem câștiga anul acesta. Avem o echipă incredibilă, iar cel mai important lucru sunt premiile pe care le obținem’, a spus el după ce a primit ‘Gheata de Aur’ și a primit felicitările președintelui lui Real Madrid, Florentino Perez.

Mbappe a câștigat ‘Gheata de Aur’ pentru sezonul trecut cu 62 de puncte, grație celor 31 de goluri marcate în 34 de meciuri pentru Real Madrid. I-a depășit pe Viktor Gyokeres (58,5 puncte) și Mohamed Salah (58 de puncte). El a primit premiul din partea lui Juan Ignacio Gallardo, vicepreședinte al European Sports Media (ESM) și director al ziarului Marca.

‘Putem câștiga multe lucruri. Este o plăcere să joc pentru Real Madrid, să-mi îndeplinesc visul din copilărie și sper să putem câștiga multe trofee’, a spus el.

Gheata de Aur este acordată încă din 1968 celui mai bun marcator din campionatele europene, dar din 1996 s-a trecut de la numărul de goluri marcate la un sistem de puncte în funcție de coeficientul diferitelor ligi. În primele cinci campionate naționale din Europa (Spania, Anglia, Germania, Franța și Italia), pentru fiecare gol marcat se acordă două puncte.

Sub acestea se află o serie de campionate în care se acordă 1,5 puncte per gol, printre care și cel al Portugaliei.