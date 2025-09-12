Mbappe a vorbit despre Balonul de Aur

Balonul de Aur va fi decernat în această iarnă.

Mbappe se afla pe lista favoriților, dar are șanse minime.

Recent, fotbalistul a vorbit despre trofeu.

”Nu, nu pot câştiga anul acesta şi nici nu pot alege între doi prieteni (Achraf Hakimi şi Ousmane Dembélé, foştii mei coechipieri la PSG – n.r.). Ceea ce contează este ca performanţele lor să fie recunoscute. Şi, pentru amândoi, aş fi foarte fericit în orice caz”, a spus Mbappé.