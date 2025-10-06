Mbappe are o problemă la gleznă

Căpitanul naționalei de fotbal a Franței, Kylian Mbappe, va trebui să fie examinat pentru o „problemă minoră” la glezna dreaptă, „ceea ce nu este un factor decisiv” privind prezența sa, a explicat luni selecționerul Didier Deschamps, scrie AFP.

„Nu am nicio informație suplimentară în acest moment”, a declarat antrenorul la o conferință de presă susținută la terenul de antrenament unde Les Bleus se pregătesc pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială din 2026 împotriva Azerbaidjanului și Islandei.

„Am vorbit cu Kylian; a avut o mică problemă, dar nu este un factor decisiv, altfel nu ar fi aici astăzi. Ne vom face timp cu staff-ul medical pentru a face un bilanț și apoi vom vedea cum evoluează lucrurile”, a spus Deschamps.

Starul francez a suferit o accidentare la glezna dreaptă sâmbătă, la finalul meciului în care Real Madrid a pierdut cu 3-1 în fața lui Villarreal, meci în care a marcat un gol.

Fundașul lui Liverpool, Ibrahima Konate, accidentat și el în acest weekend, este, de asemenea, programat pentru un examen imagistic.

Deja lideri în grupă după două victorii în două meciuri, Les Bleus vor găzdui Azerbaidjanul vineri seara pe Parc des Princes și vor juca în Islanda luni.