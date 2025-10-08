Mbappe e incert la echipa națională a Franței

Kylian Mbappe, căpitanul selecționatei de fotbal a Franței, este incert pentru meciul împotriva naționalei Azerbaidjanului, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, programat vineri seara pe stadionul Parc des Princes, după ce a ratat și antrenamentul de marți al Les Bleus, din cauza unei leziuni la glezna dreaptă, informează mass-media din Hexagon.

Mbappe s-a accidentat sâmbătă, după ce a marcat ultimul gol al echipei sale de club, Real Madrid, în partida cu Villarreal (scor 3-1).

Conform cotidianului Le Parsien, decarul francez nu a participat nici la antrenamentul colectiv de marți al Les Bleus, ci s-a pregătit separat, în sală, alături de fundașul Ibrahima Konate (Liverpool), confruntat la rândul său cu probleme medicale, după partida din weekend cu Chelsea (1-2)

Konate și Mbappe și-au făcut timp pentru a acorda autografe fanilor prezenți la Clairefontaine, înainte de a reveni în sală pentru a-și continua recuperarea.

Postul de televiziune BeIn Sports susține că accidentarea lui Mbappe a generat tensiuni între clubul Real Madrid și conducerea selecționatei Franței, spaniolii considerând că ”o revenire prematură a atacantului ar putea agrava problema”.

Stafful selecționerului Didier Deschamps urmează să ia o decizie în privința participării celor doi la meciul cu Azerbaidjan în funcție de evoluția stării acestora în următoarele două zile.

Pentru madrileni, această situație reaprinde vechea temă a așa-numitului ”virus FIFA”: riscul ca jucătorii să se întoarcă accidentați după meciurile internaționale. Având în vedere importanța lui Mbappe – francezul este în prezent golgheterul lui Real Madrid și unul dintre jucătorii esențiali în proiectul antrenorului Xabi Alonso – miza nu putea fi mai mare, adaugă sursa citată.

Real Madrid urmează să o înfrunte pe ”eterna rivală” FC Barcelona în marele derby al fotbalului spaniol, iar o eventuală absență a lui Mbappe în ”El Clasico” ar reprezenta o lovitură importantă pentru ”los blancos”.