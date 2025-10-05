McLaren, campioană la constructori în 2025. George Russell, campion la Singapore

Cursa a fost câştigată de George Russell (Mercedes), iar pe locul doi a terminat Max Verstappen (Red Bull).

„Este o senzaţie incredibilă. Sunt foarte recunoscător echipei, care a făcut o treabă extraordinară pe tot parcursul weekendului. Sunt foarte fericit. La început am fost puţin stresat când l-am văzut pe Max cu pneuri moi”, a declarat Russell.

Top 10 este completat de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) şi Carlos Sainz (Williams.