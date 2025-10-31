McLaren scoate la licitație unul dintre monoposturile sale pentru 2026

Echipa de Formula 1 McLaren a decis să scoată la licitație unul din monoposturile sale din 2026 și devine primul team care propune vânzarea unui model încă neconstruit.

Suma de plecare este este de 10 milioane de dolari

Echipa britanică va scoate la licitație, pe 5 decembrie, la Abu Dhabi, una din mașinile sale pentru 2026, iar prețul de start fixat este de 10 milioane de dolari. Monopostul se va număra printre premiile pe care noul proprietar le va câștiga.

Casa de licitații RM Sotheby’s va fi cea care va propune modelul MCL40A, care va fi pilotat de Lando Norris sau Oscar Piastri. Acest monopost respectă noile reglementări tehnice impuse de FIA, cu aerodinamicitate activă și un grup motopropulsor hibrid de 1,6 litri turbo V6 furnizat de Mercedes AMG High Performance Powertrains.

Câștigătorul licitației va primi mașina la finele lui martie 2028, ‘ținând cont de reglementarea strictă concepută pentru a împiedica rivalii să acceadă la proprietatea intelectuală’.

Între timp, proprietarul va avea o mașină de expoziție 2025. Versiunea din 2026 a bolidului de curse va putea fi utilizată pentru demonstrații și zile de circuit, în prezența inginerilor McLaren pentru a asigura regulile tehnice.

Echipa va garanta un acces exclusiv la centrul tehnologic din Woking, experiențe de ospitalitate la două Grand Prix-uri, între care cel al Principatului Monaco, precum și la cursele de 24 de ore de la Le Mans și 500 de mile de la Indianapolis.