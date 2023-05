Meci nebun în Franța: Lacazette și Wahi au marcat câte 4 goluri! Lyon a câștigat în minutul 90+10

Lyon a învins Montpellier, pe teren propriu, cu 5-4, în etapa 34-a a campionatului Franței, deși era condusă cu 1-4 în minutul 55.

Alexandre Lacazette și Elie Wahi au înscris de câte 4 ori în Lyon – Montpellier

Gazdele au deschis scorul prin Alexandre Lacazette, în minutul 31, după care Elie Wahi a devenit primul jucător al lui Montpellier care înscrie de 4 ori într-un meci din prima divizie.

Mai mult, chiar, a înscris toate golurile în puțin mai mult de un sfert de oră. El a punctat în minutele 40, 41, 53 (din penalty) și 55.

Meciul părea jucat, dar gazdele nu au fost de acord. Lacazette a redus din diferență în minutul 59, iar după ale 11 Lovren a dus scorul al 3-4. Același Lacazette a restabilit egalitatea, în minutul 82, după care a înscris din penalty în minutul 90+10.

În sezonul 1998/1999, Montpellier conducea Olympique Marseille la pauză, în deplasare, cu 4-0. Gazdele s-au impus cu 5-4, după un penalty transformat pe final de meci de Laurent Blanc. În prezent, el este antrenorul lui Olympique Lyon.

„Îmi aduc aminte de acel meci, dar nu este același context. Atunci, eram conduși cu 0-2, acum a fost 1-2, deci puteam să mai sperăm. Urgența a fost când scorul a devenit 4-1 pentru oaspeți.

Sunt mândru de reacția echipei mele și a fanilor. Au crezut in victorie, în ei înșiși, iar asta este chiar foarte bine”, a declarat Blanc, potrivit RMC Sport.

„Este prima dată când marchez 4 goluri. O să țin minte ziua toată viața. Am făcut greșeli colective, am plătim pentru ele, dar am demonstrat că avem caracter și am revenit.

Sprijinul suporterilor a fost foarte important, este o mare victorie pentru club”, a completat Alexandre Lacazette.

Este a doua oară în ultimii 75 de ani în Ligue 1 când cele două echipe au un jucător care a marcat cel puțin patru goluri. în mai 1974, la meciul Reims – Monaco 8-4, Bianchi a înscris de cinci ori pentru gazde, iar Onnis a marcat toate golurile lui Monaco.