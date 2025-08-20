Meciul Başakşehir-Univ Craiova: Mirel Rădoi – E cea mai importantă dublă a sezonului. Orice mică greşeală poate fi fatală şi decisivă pentru calificare

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, crede în jucătorii săi, înaintea meciului tur cu Başakşehir Istanbul, din play-off-ul Conference League.

„Evident că ne aşteaptă o partidă foarte grea, întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. Başakşehir pleacă favorită în această dublă, asta nu înseamnă că noi o să respectăm adversarul mai mult decât e nevoie. Îl apreciem, îl respectăm, îi ştim valoarea, dar doar înainte de meci. Au un antrenor foarte experimentat şi un lot de jucători foarte bun.

Trebuie să fim foarte atenţi la nivelul echipei, trebuie să fim foarte compacţi pentru a avea în permanenţă dublajul şi să nu le oferimm spaţii.

Cu siguranţă e cea mai importantă dublă a sezonului. În campionat se mai pot întâmpla multe lucruri, dar aici orice mică greşeală poate fi fatală şi decisivă pentru calificare. Ni s-a transmis că, după Fenerbahce, orice greşeală faci, Başakşehir o taxează şi poate să fie gol. Sper ca mâine seară să fie o atmosferă frumoasă şi să poată să îi motiveze pe jucători”, a declarat Mirel Rădoi înaintea meciului cu Başakşehir, de joi seara.

La conferinţă a participat şi mijlocaşul Alexandru Cicâldău: „Mă gândesc numai la meicul de mâine şi sper ca aportul meu pentru echipă să fie unul semnificativ. Am analizat cu toţii echipa Başakşehir, eu o ştiu de anii trecuţi, dar nu am întrebat pe cineva din Turcia despre ei. Trebuie să ne intereseze mai puţin atomosfera creată, noi intrăm pe teren şi vrem să câştigăm”, a spus şi Cicâldău.