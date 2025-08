Meciul CFR Cluj – Lugano: Dan Petrescu – Victorie extraordinară. Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după meciul cu Lugano, scor 1-0, că în campionatul României formaţia elveţiană nu ar avea adversar, ar fi campioană.

„Am reuşit o victorie extraordinară. Cred că Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar, ar fi campioană. Am încercat să scoatem maxim din orice fază. Am revenit la ce îmi place mie, 1-0, gol din fază fixă. Jucătorii au dat tot ce au avut. Am rezistat, n-am făcut greşeli mari în apărare. O seară extraordinară pentru Cluj, pentru CFR”, a spus Dan Petrescu.

Mario Camora a declarat că echipa clujeană a avut mult noroc la confruntarea cu Lugano. „Mă bucur, dar încă nu am ajuns la obiectiv, calificarea într-o grupă europeană. Am avut astăzi şi mult noroc. A fost ziua noastră”.

Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea elveţiană Lugano, în manşa a doua a turului secund al Ligii Europa. Clujenii s-au calificat în turul al treilea preliminar al competiţiei.