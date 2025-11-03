Mirel Rădoi, după Craiova – Rapid: „Rezultatul este injust”

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este convins că oltenii trebuiau să câştige meciul cu Rapid, scor 2-2, dar consideră că egalul este un pas în plus spre play-off.

„Aşa pare, că e cea mai bună repriză făcută, dar eu sunt mulţumit de cum s-a desfăşurat tot meciul, nu doar de prima repriză. Am controlat tot meciul şi cred că rezultatul este injust. Deocamdată se descarcă datele din GPS, dar contează mai puţin asta, cât au alergat. Important e că au acoperit zonele cum trebuia. Cu puţin mai multă atenţie la finalizare, am fi vorbit despre un alt rezultat. Le-am spus şi la pauză că e chestiune de timp până când fotbalul ne răsplăteşte, chiar dacă am fi pierdut.

La pauză nu am avut foarte multe imagini să le arăt, n-am găsit nimic de partea Rapidului, chiar am făcut o repriză foarte bună. N-am făcut nimic special, e meritul lor. Probabil se acumulase o stare de oboseală, poate o stare de relaxare. Sunt foarte mulţi jucători care nu au făcut pregătirea cu noi.

N-am mai avut răbdare să văd live, am intrat în vestiar să văd reluările. De pe bancă, mi s-a părut foarte clar. Dacă nu se dădea, asta era, dar parcă lucrurile erau foarte clare.

Punctul acesta poate fi exact 0,5 să intrăm pe o poziţie mai sus în play-off. Avem un pahar, eu încerc să văd partea plină. Eu văd partea bună a lucrurilor”, a declarat Mirel Rădoi.