Meciul Dinamo – CFR Cluj: Jandarmii au sancţionat clubul gazdă şi firma de pază. Interdicţie pe un an pentru un suporter

Jandarmeria Capitalei anunţă că, în urma încălcării prevederilor legale în contextul partidei Dinamo – CFR Cluj, din Superligă, s-au aplicat nouă sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 47.750 de lei.

Dintre acestea, o sancţiune contravenţională, în valoare de 37.000 de lei, a fost aplicată organizatorului meciului, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

Totodată, un suporter a primit o sancţiune constând în interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de un an.

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.