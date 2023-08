Meciul FC Botoşani-FCU Craiova: Nicolae Dică: Am câştigat şi privim în viitor cu încredere! Ne dorim ca suporterii să vină alături de echipă

Nicolae Dică, antrenorul echipei FCU Craiova, a fost mulţumit de atitudinea jucătorilor săi în victoria de sâmbătă, de la Botoşani, 1-0, şi anunţă că obiectivul oltenilor este intrarea în play-off.

„Din păcate pentru noi marcăm foarte puţin din ocaziile pe care le facem. Trebuie să fim mai concentraţi la finalizare. Important este ca am reuşit să câştigăm, am avut o atitudine bună. Am avut probleme la fazele fixe, dar am câştigat şi privim în viitor cu încredere. Obiectivul echipei este de a intra în play-off, avem toate condiţiile pentru a intra în play-off, dar pentru a ajunge acolo trebuie să jucăm ca o echipă, aşa cum le-am spus şi fotbaliştilor mei înaintea meciului. Noi ne dorim ca suporterii să vină alături de echipă, dacă vom reuşi rezultate pozitive sper că vor veni alături de echipă. Noi avem nevoie de ei şi îi aşteptăm”, a declarat Nicolae Dică.

Echipa FCU Craiova a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a patra a Superligii.