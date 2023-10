Meciul FC Hermannstadt-Rapid: Horaţiu Moldovan – Dacă vrem să ne batem acolo sus, trebuie să arătăm la fel, indiferent unde jucăm, nu numai acasă

Horaţiu Moldovan, portarul echipei Rapid, i-a salvat pe giuleşteni de la o înfrângere la Sibiu, duminică, în 1-1 cu Hermannstadt, şi crede că formaţia sa se poate bate la titlu dacă se obişnuieşte să joace şi în deplasare aşa cum evoluează în Giuleşti.

„Am avut un meci foarte dificil. Am întâlnit o echipă bună şi cred că e un rezultat echitabil. Noi nu am făcut un joc foarte strălucit, ne gândim la următorul meci. Nu avem timp să ne plângem. La gol a dat Rrahmani pe lângă minge şi nu am mai putut interveni mai bine. S-a jucat pe contre la final. Puteau câştiga şi ei, mă bucur că am scos această minge, dar sunt trist că nu am câştigat. Dacă vrem să ne batem acolo sus, trebuie să arătăm la fel, indiferent unde jucăm, nu numai acasă. Sunt încrezător că această echipă se va bate la titlu, cred că bătălia finală se va da în play-off”, a declarat Horaţiu Moldovan.

Echipa sibiană FC Hermannstadt a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Rapid Bucureşti, într-un meci al etapei a 11-a din Superligă.