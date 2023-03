Meciul FCSB-CS Universitatea Craiova: Eugen Neagoe: Am controlat în totalitate prima repriză şi meritam să conducem la o diferenţă mai mare pentru că FCSB practic nu a existat!

Eugen Neagoe, antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, crede că formaţia sa trebuia să marcheze mai multe goluri în prima repriză a meciului de pe Arena Naţională, atunci când FCSB nu a existat.

„Dacă mă uit la prima repriză nu sunt mulţumit cu acest egal! Cred că am controlat în totalitate prima repriză şi meritam să conducem la o diferenţă mai mare pentru că FCSB practic nu a existat. În repriza a doua au avut ei 20-25 de minute în care ne-au pus sub presiune şi au marcat. După minutul 70 am forţat din nou, dar nu am mai înscris.

Nu cred că jucătorii mei au intrat pe vârfuri în repriza a doua, trebuia să fie mai determinaţi. Nu am avut nici şansă acolo, la Andrei Ivan, dacă era puţin mai rapid puteam marca al doilea gol. Am avut şi jucători care au avut ceva probleme, am avut şi probleme cu jucători importanţi care ne-au lipsit.

Despre neconvocarea lui Andrei Ivan, este normal ca Ivan să fie dezamăgit, pentru că a marcat şase goluri în nouă meciuri, şi au fost chemaţi alţii care au marcat o jumătate de gol. Nu-i dau eu sfaturi lui Edi Iordănescu, dar Vătăjelu, Screciu sau Ivan meritau să fie convocaţi”, a declarat Eugen Neagoe.