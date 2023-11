Meciul FCSB-FCU Craiova: Florinel Coman – S-a încercat dezechilibrarea liderului prin acel articol, că aş vrea să îl scot din lot pe Compagno

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede că victoria cu FCU Craiova, de duminică seara, scor 2-1, a venit foarte bine pentru bucureşteni, dată fiind pauza competiţională care urmează.

„Am început meciul foarte bine, foarte tare, l-am tranşat repede. Până la pauză a fost totul bine, am vorbit în vestiar să intrăm la fel, să marcăm golul trei şi să ne desprindem. Dar nu a fost să fie, a venit şi cartonaşul roşu. Suntem echipa de pe primul loc, am rămas pe primul loc şi după prima etapă din retur. Suntem bine. Contează foare mult şi mental această victorie, vine această pauză. Nu am simţit că vom scăpa victoria pentru că la 2-0 am intrat în vestiare şi am spus să nu mai repetăm greşelile de la meciurile trecute. Şi terenul a fost greu, cred că de aia s-a luat şi roşul, pentru că Vali a alunecat şi s-a dus cu piciorul direct pe tibie. A fost roşu, dar o vină o are şi gazonul. Despre naţională, sunt pregătit pentru aceste două meciuri, am un mental puternic, mergem să dăm totul, să luăm punctele şi să ne calificăm. [despre ce s-a scris în legătură cu conflictul dintre el şi Compagno] S-a încercat dezechilibrarea liderului prin acel articol, că aş vrea să îl scot din lot pe Compagno. Am vorbit cu el după aceea. L-am întrebat dacă a văzut ştirea, mi-a spus să stau liniştit că ştie că de când a venit la acest club presa ne vânează”, a declarat Florinel Coman.