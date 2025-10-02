Meciul FCSB-Young Boys: Denis Alibec – Cu mai mult noroc am fi putut obţine un rezultat bun în această seară

Denis Alibec, atacantul echipei FCSB, îşi doreşte să joace mai mult şi speră ca echipa să se motiveze pentru o victorie cu Universitatea Craiova, în etapa viitoare din Superligă.

„Nu am ştiut să gestionăm faza aceea la accidentarea lui Edjouma, am primit un gol stupid, zic eu. După aceea, cred că le-am pus probleme mari. Am avut şi noi câteva şuturi, dar nu am nimerit poarta. Cred că ne-a lipsit norocul în această seară. Am controlat jocul după 1-0, dar apoi a venit golul doi şi cred că ne-a pus beţe în roate, ca să zic aşa.

E o echipă cu experienţă în Europa, se vede că au multe meciuri la activ, au jucat şi în UCL, dar cred că, cu mai mult noroc, am fi putut obţine un rezultat bun în această seară.

Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, nu-mi place situaţia în care mă aflu. Cred că ar trebui să joc mai mult, altfel nu-mi pot recăpăta ritmul. Sper ca în viitor să am mai multe minute pe teren.

Astăzi am jucat un meci de Europa League, de asta am venit, să încercăm să câştigăm pentru toţi fanii din ţară, dar, din păcate, nu am reuşit să facem asta. Aşteptăm meciul cu Craiova şi sper să luăm cele trei puncte”, a spus Alibec după meciul pierdut cu Young Boys Berna, joi, pe Arena Naţională, scor 0-2.