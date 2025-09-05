Meciul Franţa – Luxemburg, din preliminariile Euro U21, a fost amânat după un accident suferit de echipa oaspete

Meciul dintre echipele de fotbal U21 ale Franţei şi Luxemburgului, programat vineri la Lorient, a fost amânat pentru 3 octombrie, după un accident suferit de naţionala luxemburgheză joi seara, au anunţat vineri federaţiile celor două ţări.

5 persoane au fost internate după accident

„FLF şi Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) au convenit să amâne meciul de calificare pentru Campionatul European 2027, iniţial programat astăzi, pentru 3 octombrie 2026. Această decizie a fost confirmată de UEFA”, a scris forul luxemburghez pe site-ul său web, confirmând o informaţie publicată de Ouest-France.

FLF precizează, de asemenea, că 5 membri ai echipei sale U21, internaţi după accident, „au părăsit spitalul în siguranţă”. Într-un comunicat anterior, FLF menţionase „tăieturi şi contuzii” printre leziunile constatate.

Vehiculul, care transporta delegaţia de la stadionul unde urma să aibă loc întâlnirea până la hotelul său din Ploërmel, a ajuns într-un şanţ de pe marginea drumului după ce şoferul s-a simţit rău, a explicat compania de transport Kerjan Bus and Car într-un alt comunicat.

Bărbatul, „în vârstă de 53 de ani, are 9 ani vechime şi nu are antecedente de accidente. Ultima sa vizită medicală este în regulă”, a precizat compania de transport.

Compania a asigurat, de asemenea, că bărbatul „a fost supus unui test de alcoolemie şi de droguri, care a ieşit negativ”.

În ceea ce priveşte vehiculul, „controlul tehnic a fost efectuat la 23 iulie 2025 şi, a priori, nu prezenta nicio defecţiune mecanică”, subliniază Kerjan Bus et Car.