Meciul Go Ahead-FCSB: David Miculescu – Nu vrem sa ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi!

David Miculescu, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureştene la Deventer şi a adus primele trei puncte în grupa din Liga Europa.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt trei puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naştere a mai multor oameni din staff.

Nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat Miculescu.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, formaţia olandeză Go Ahead Deventer, scor 1-0, în primul meci din grupa Ligii Europa.