Meciul jucat de Dinamo pe stadionul lui Liverpool i-a rămas întipărit în minte lui Costel Orac: ”M-au trecut fiorii”

Costel Orac a avut rezultate foarte bune la începutul anilor ’80 în cupele europene alături de Dinamo, dar cea mai mare realizare rămâne calificarea în semifinalele celei mai mari competiții intercluburi europene.

Fostul jucător al ”Câinilor” a evoluat în 1983 în semifinalele Cupei Campionilor Europeni contra celor de la Liverpool, însă nu a disputat marea finală, deoarece ”cormoranii” s-au impus cu scorul general de 2-1.

Oraca rămas impresionat de atmosfera incredibilă de pe stadionul Anfield.

„Pe toate stadioanele pe unde am mai fost, nu am mai întâlnit o asemenea atmosferă. Mai ales când am intrat înainte de meci şi am văzut stadionul plin… M-au trecut câţiva fiori, dar eram încrezători în noi, maturi.

Liverpool avea atunci o echipă foarte mare. Am scăpat doar cu 1-0, dar nu a fost un asediu, chiar a fost un meci echilibrat” , a spus Costel Orac la Orange Sport.