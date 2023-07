Meciul Oţelul-UTA: Dorinel Munteanu: Sunt şi nemulţumit, şi mulţumit! Eu cred că trebuia să câştigăm, am avut ocazii, am ratat un penalti

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Oţelul Galaţi, este convins că formaţia sa putea să câştige vineri, pe teren propriu, meciul cu UTA, scor 1-1.

„Sunt şi nemulţumit, şi mulţumit. După pauză echipa noastră s-a apropiat de ce ar trebui să joace în Superligă. Eu cred că trebuia să câştigăm, am avut ocazii, am ratat un penalti. Sunt convins că băieţii vor creşte şi din punct de vedere al jocului şi al atitudinii. La pauză am corectat ce era de corectat şi am schimbat ce era de schimbat. Sunt convins că, având o atmosferă cum a fost azi, ne putem atinge obiectivul, deşi toată lumea spune că e imposibil. Cisotti era desemnat să execute penalti-ul, a ratat astăzi, dar jocul lui a fost la înălţime La Fatai nu e ceva grav, l-am schimbat ca să îl protejez Mai vreau să aduc la echipă doi jucători, un fundaş central şi un jucător de bandă”, a declarat Dorinel Munteanu după meciul de acasă cu UTA Arad, scor 1-1.