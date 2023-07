Meciul Oţelul-UTA: Mircea Rednic: Noi am jucat prima repriză, cât ne-a ţinut benzina. Pop nu pleacă de la noi până nu îşi dă bacalaureatul!

Antrenorul echipei UTA Arad, Mircea Rednic, nu a fost mulţumit de evoluţia elevilor săi după egalul cu Oţelul, de la Galaţi. Rednic spune că Rareş Pop va pleca de la Arad abia după ce va lua bacalaureatul.

„E un punct câştigat. Mai ales după repriza a doua, când am avut noroc. Noi am jucat prima repriză, cât ne-a ţinut benzina. Am făcut multe greşeli, iar schimbările pe care le-am făcut nu au adus nimic în plus. Noi avem totuşi cu zece zile mai puţin decât Oţelul, la pregătire.

La Isac se vede că nu are experienţă, el nu a mai jucat de mult. Sunt supărat mai ales când faci greşeli aşa cum am făcut noi. Ştiam ce jucători ne pot pune probleme şi nu i-am blocat. Am fost statici. Am pierdut lupta la mijlocul terenului. Golul marcat este calitatea lui Rareş Pop. Între el şi Mazilu, mă mai gândesc. El nu va pleca de la noi decât după ce va termina liceul, va da bacalaureatul. Doar dacă vine cine ştie ce ofertă…”, a declarat Mircea Rednic după meciul cu Oţelul Galaşi, de vineri, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Rareş Pop este şi el de acord cu antrenorul său: „Puteam să pierdem meciul, puteam să câştigăm, dar important este că am luat un punct. Golul a venit atunci când aveam nevoie, ne-a ajutat. Despre transfer, eu am semnat deja un contract, dar vreau să stau până la terminarea liceului. Nu mi-am setat obiective, eu vreau doar să progresez şi să ajut echipa”, a spus Rareş Pop după remiza cu Oţelul.