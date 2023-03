Meciul Petrolul-UTA: Florin Pîrvu: Nu consider că echipa suferă!

Antrenorul echipei Petrolul, Florin Pîrvu, crede, după victoria de vineri cu UTA Arad, că formaţia sa nu practică un joc defensiv şi nici nu suferă din punct de vedere ofensiv

„În prima repriză eu zic că am avut situaţii de gol. Nu consider că suferim, echipa joacă, jucătorii îşi asumă responsabilităţi. Nu suntem o echipă care joacă defensiv. Pauza o să fie benefică pentru toate echipele. Aşa cum noi am jucat într-o săptămână cu Farul, FCSB şi CFR, e o încărcătură mare pentru jucători şi va fi o pauză binemeritată. Trebuie să rămânem echilibraţi, să o luăm joc cu joc, pentru că va fi un play-out foarte disputat şi vom vedea la final unde ne vom găsi”, a declarat Florin Pîrvu.

Echipa Petrolul Ploieşti a învins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia UTA Arad, cu un gol marcat în minutul 90.