Meciul Poli Iaşi-FCU Craiova: Giovanni Costantino – După cartonaşul roşu am crezut că vom pierde cu 2 sau 3-0

Giovanni Costantino, antrenorul echipei FCU Craiova, spune că a acceptat provocarea de a antrena echipa diin Bănie pentru că el crede că poate face lucruri bune la FCU.

„Nu am început prea bine partida, dar pas cu pas ne-am revenit. Ne-am făcut planul, dar nu şutăm. Puteam să şutăm de vreo 5-6 ori, dar nu am făcut-o. De fiecare dată Iaşi a venit pe contraatac şi au avut şansa să marcheze.

În a doua repriză a venit acel cartonaş roşu şi am crezut că vom pierde cu 2 sau 3-0. Am făcut câteva schimbări tactice şi am jucat bine. Am avut şi şansa să marcăm, dar 1-1 este un scor bun pentru situaţia în care ne-am aflat. În România este un fotbal intens. Aici dacă eşti condus cu 1-0 ai mereu şansa să câştigi, deci nu am fost surprins că am egalat. (Este presiune la Craiova?) Presiune este peste tot. Viaţa antrenorului este plină de presiune, deci nu mă voi speria de nimic. Am acceptat această provocare pentru că am crezut că pot să fac lucruri bune aici”, a declarat pentru Digisport noul tehnician al echipei FCU Craiova, italianul Giovanni Constantino, după egalul de dumincă, de la Iaşi, cu Poli, scor 1-1.