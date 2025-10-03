Meciul Rakow-Univ Craiova: Mirel Rădoi – Experienţa pe care nu o avem a fost decisivă în seara asta

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, crede că trebuie lucrat la mentalitatea jucătorilor români pentru a se depăşi astfel de evoluţii în cupele europene. Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia olteană, în prima etapă a grupei Conference League.

„Experienţa pe care nu o avem în aceste meciuri, în această competiţie, cred că şi-a spus cuvântul în seara asta. Ne-a lipsit puţin curaj, dar, până la urmă, experienţa pe care nu o avem a fost decisivă în seara asta.

Nu a fost foarte diferit faţă de ce am făcut în trecut, dar am avut o viteză în scădere faţă de ce am realizat în Liga 1. Pe lângă asta, meciurile internaţionale sunt mai rapide, adversarul e mult mai rapid, s-a văzut şi diferenţa fizică. În minutul 71, Amorim a avut crampe, iar în minutul 93 făcea pressing. Aici se vede şi o chestiune la care mai avem de lucrat, legată de mentalitate. Nu doar la Craiova, ci în tot fotbalul românesc.

Noi, în seara asta, în unele momente ne-am arătat limitele, mai ales în prima repriză, când am avut mingi pierdute fără un pressing agresiv. Nu suntem obişnuiţi, în meciurile din Liga 1, să facă asta, să te expună. Noi avem, în fiecare săptămână, 120 de minute doar de iniţiere. Noi facem, ne cunoaştem calităţile, dar lucrurile astea lipsesc. Nu vreau să pară că dau vina pe faptul că nivelul campionatului intern e mult sub cel al Poloniei, dar lucrurile astea contează.

Chiar şi aşa, pentru o primă repriză, am avut doar o ocazie. Am discutat să avem mult mai mult curaj decât în prima repriză, dar am arătat, în unele momente, puţină panică. Înţeleg că suntem oarecum noi în această competiţie, dar dacă vorbim că vrem mai mult în această competiţie, avem nevoie de mai mult curaj. Au încercat, nu spun că nu, dar am părut puţin panicaţi în unele momente.

Asta e, e o competiţie nouă pentru noi şi, probabil, atât eu, cât şi ei, avem multe de învăţat în această seară.

[eliminarea lui Screciu] Pentru mine, chiar dacă a durat ceva mai mult la VAR, a fost clar că nu poţi să faci astfel de lucruri. Îmi pare rău pentru el, îl vor costa viitoarele transferuri. În cel mai rău caz, pui o mână în faţă, nicidecum să-l iei în braţe. Se vedea clar că, în momentul în care jucătorul prelua mingea să dea cu exteriorul, era evident unde voia să trimită. Întârziere… nu mai putem spune că e lipsă de experienţă la el, e deja jucător de echipă naţională.

Dacă s-ar fi întâmplat la alt jucător, probabil nu aş fi avut alte reproşuri. El este un jucător la care ţin, joacă pe poziţia pe care am jucat-o şi eu.

Nu, am vorbit în general în vestiar că e deja al doilea meci în competiţii diferite în care jucăm în 10. Le-am spus că nu vreau să devină o obişnuinţă să antrenez superioritate sau inferioritate. Ba dimpotrivă.

Lipsa de experienţă… nu am cum să cataloghez într-un singur cuvânt”, a declarat Mirel Rădoi.