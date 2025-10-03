Meciul Rakow-Univ Craiova: Nicuşor Bancu – Nu am făcut nimic din ce am pregătit

Nicuşor Bancu, căpitanul echipei Universitatea Craiova, recunoaşte că oltenii au evoluat slab în Polonia, unde au cedat cu 0-2 în faţa formaţiei Rakow, în prima etapă a Conference League.

„N-am început foarte bine meciul. Nu am făcut nimic din ce am pregătit. A venit golul după pauză, parcă am avut plumb în ghete apoi. Asta a fost.

Nu am avut aceeaşi atitudine. Am intrat temători. Parcă nu mai ştiam să jucăm fotbal. Am ajuns datorită valorii noastre aici. Nu ne-a ieşit nimic.

Şi în 10 oameni e greu. Nici 11 la 11 nu am avut şanse mari de a marca”, a declarat Nicuşor Bancu.