Meciul Rapid-Farul: Paul Iacob – A fost cel mai groaznic meci în care am simţit că totul a fost îndreptat într-o singură direcţie, împotriva noastră

Paul Iacob, jucătorul echipei Rapid, a acuzat arbitrajul lui George Găman după înfrângere suferită de formaţia sa vineri seara, cu Farul, scor 1-2.

„A fost un meci greu. Am simţit că putem merge peste ei. Tot meciul a fost ciudat, pentru că am avut ocazii foarte, foarte, foarte mari. Ei au avut două contraatacuri în prima repriză, la fel şi în a doua. Noi am şutat 10, 12, nici nu ştiu câte şuturi. O grămadă de ocazii. S-au apărat, bravo lor, au obţinut rezultatul mult dorit.

Nu am vorbit niciodată despre arbitraj, dar azi a fost ceva… ca la niciun meci în cariera mea. A fost cel mai groaznic meci în care am simţit că totul a fost îndreptat într-o singură direcţie, împotriva noastră.

Fiecare fault în zona careului lor nu era fault. Oaidă a luat roşu, dar înainte a fost fault clar la Rrahmani, nici măcar nu se verifică la VAR. Fault în prima repriză la Krasniqi, n-a dat. Oaidă, acelaşi fault, îi dă galben. E clar!

Încă un lucru, nu ştiu dacă e ok să spun, dar o spun, că lumea trebuie să ştie. De multe ori aud ‘Mi s-a spus din camera VAR’. Nu vorbim despre faze de penalty-uri, de roşii. Nu vreau să se înţeleagă că am ceva cu George Găman, nu vreau să dau în el, nu e nicio acuză, dar prea au fost toate împotriva noastră”, a declarat Paul Iacob, după înfrângerea cu Farul, scor 1-2, din prima etapă a play-off-ului Superligii.