Meciul U Craiova-Sepsi: Liviu Ciobotariu – Jocul l-am pierdut pe începutul de meci

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi, regretă înfrângerea suferită sâmbătă seara, la Craiova, 1-2 cu Universitatea, şi spune că elevii săi trebuiau să dea dovadă de mai mult agresivitate.

„Am început foarte rău jocul, nu pentru că am primit repede golul ci ca exprimare în teren. Jocul l-am pierdut pe începutul de meci, pentru că nu am mai fost echipa de până acum, nu am mai avut agresivitate, am pierdut foarte multe dueluri. Mergem înainte, campionatul este lung.

Când pierzi ai un sentiment de supărare, de frustrare, te gândeşti că puteai mai mult. Pe mine m-a deranjat faptul că am început foarte slab jocul. Mi-aş fi dorit să ducem această invincibilitate cît mai mult, dar campionatul este lung. Important este să învâţăm din aceste greşeli”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Sepsi OSK, în etapa a noua din Superligă.