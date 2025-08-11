Meciul Villarreal – Barcelona, din etapa 17 a campionatului Spaniei, se va juca în decembrie, la Miami

Federaţia Spaniolă de Fotbal a aprobat luni un plan prin care meciul Villarreal – FC Barcelona, din etapa a 17-a a campionatului spaniol, va fi mutat la Miami, în Statele Unite.

Premieră mondială în ceea ce privește un meci oficial dintr-un campionat intern

Meciul ar urma să se dispute în ziua de 20 decembrie, pe stadionul Hard Rock, din Miami, iar Federaţia Spaniolă de Fotbal a declarat că va transmite o solicitare către UEFA şi FIFA pentru aprobarea acestei mutări.

Organizarea unui meci oficial dintr-un campionat intern într-o altă ţară decât cea de origine a cluburilor ar fi o premieră mondială. Mai multe competiţii, inclusiv Supercupa Spaniei şi Supercupa Italiei, au fost deja mutate, în special în Arabia Saudită.

La începutul lunii iunie, Federaţia Italiană a dat undă verde pentru ca un meci din Serie A, dintre AC Milan şi Como, să fie mutat la Perth, în Australia.

Meciul ar urma să se dispute pe 6 februarie 2026.