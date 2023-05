Meciul West Ham – Alkmaar: Moyes – Dacă am fi pierdut la diferenţă de un gol nu aş fi spus că suntem ca şi eliminaţi / Jansen – Echipei nu i-a fost frică să arate ce poate face

Tehnicianul echipei West Ham, David Moyes, a declarat joi seară, după meciul cu AZ Alkmaar, scor 2-1, din prima manşă a semifinalelor Conference League, că dubla manşă este foarte echilibrată şi avansul formaţiei sale este unul minim.

“Avem un avans minim, însă doar atât. Dubla manşă este foarte echilibrată. Dacă am fi pierdut la diferenţă de un gol nu aş fi spus că suntem ca şi eliminaţi. Mă bucur că avem un avans. A fost o seară dificilă”, a spus Moyes.

De cealaltă parte, antrenorul AZ Alkmaar, Pascal Jansen, şi-a lăudat echipa.

“Am văzut o echipă căreia nu i-a fost frică să arate ce poate face. Am controlat părţi importante ale meciului. Am fost buni când am avut posesia şi agresivi când nu aveam mingea. În cele din urmă, aam pierdut la limită, dar acum depinde de noi să răsturnăm situaţia”, a declarat Jansen.