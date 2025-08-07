Meciuri tari în a doua etapă din Liga 2
Nici nu s-a încheiat prima etapă din Liga 2 că urmează, la două zile distanță, deja runda cu numărul 6, se arată pe site-ul oficial FRF.
Ziua de vineri ne aduce două partide, Olimpia Satu Mare – FC Bihor și Steaua București, liderul din prima rundă, care primește vizita Concordiei Chiajna, echipa de pe locul secund.
Sâmbătă sunt programate 7 dueluri, 6 de la ora 11:00, unul singur, Metalul Buzău – Sepsi OSK, de la 11:30.
Duminică, de la ora 12:00, Corvinul Hunedoara primește vizita Chindiei. De altfel, dâmbovițenii vor bifa a doua etapă la rând când își dispută meciul la prânzul zilei de duminică.
În oglindă cu prima rundă, etapa cu numărul 2 se încheie marți, de această dată de la ora 18:00, dar tot cu un derby al Moldovei: FC Bacău – Politehnica Iași.
Programul etapei 2 din Liga 2
vineri, ora 17:00
Olimpia Satu Mare – FC Bihor
vineri, ora 19:00
Steaua București – Concordia Chiajna
sâmbătă, ora 11:00
CSC Șelimbăr – ASA Tg. Mureș
CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița
Câmpulung Muscel – CS Dinamo București
Ceahlăul Piatra Neamț – CS Tunari
Gloria Bistrița – CS Afumați
FC Voluntari – CSM Slatina
sâmbătă, ora 11:30
Metalul Buzău – Sepsi OSK
duminică, ora 12:00
Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște
marți, ora 18:00
FC Bacău – Politehnica Iași