Meciurile din Euroligă şi BKT EuroCup se vor putea juca din nou în Israel, de la 1 decembrie

Organizatorii celor mai puternice competiţii masculine continentale au anunţat marţi, în urma unei reuniuni Euroleague Commercial Assets (ECA), la Barcelona, că „salută recentul plan de pace Israel-Gaza” şi că meciurile din Euroligă şi BKT EuroCup se vor putea disputa, din nou, în Israel, începând cu data de 1 decembrie.

Hapoel Ierusalim este adversara lui U BT Cluj, în Grupa A din BKT EuroCup

Din octombrie 2023, echipele din Israel angrenate în cele două competiţii au jucat meciurile de „acasă” doar pe terenuri neutre din alte ţări.

„După deliberări atente, cluburile ECA au convenit asupra propunerii de a stabili 1 decembrie 2025 ca dată pentru reluarea meciurilor în Israel. Până atunci, Euroleague Basketball va continua să monitorizeze cu atenţie evoluţiile, să rămână în contact strâns cu autorităţile locale şi străine, echipele oaspeţi şi toate organizaţiile relevante, inclusiv ELPA, EHCB şi UEBO, şi să se asigure că siguranţa şi bunăstarea tuturor celor implicaţi rămân prioritatea principală.

Euroleague Basketball şi cluburile sale participante salută recentul plan de pace Israel – Gaza cu optimism şi speranţă. Organizaţia îşi reafirmă credinţa în puterea baschetului de a aduce împreună oamenii şi comunităţile şi angajamentul său de a contribui la pace prin valorile comune ale sportului, respectului şi unităţii”, se arată în comunicatul ECA.

În sezonul 2025-2026 al Euroligii sunt angrenate Maccabi Tel Aviv şi Hapoel Tel Aviv, iar în BKT EuroCup joacă Hapoel Ierusalim, în grupa A, din care face parte şi campioana României, U BT Cluj.

După trei etape, U BT Cluj este pe locul 7, iar Hapoel Ierusalim pe locul 8, urmând să se dueleze în 18 noiembrie, în BT Arena (etapa 8), respectiv în 4 februarie 2026 (etapa 17).