Medalie istorică pentru România la gimnastică ritmică, după 33 de ani!

La Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, Amalia Lică a surprins lumea gimnasticii ritmice prin atitudine, expresie artistică și măiestria execuției într-o finală bine gestionată de sportiva noastră.

Amalia Lică a câștigat argintul mondial la măciuci!

Eleva Adrianei Mitroi a primit 29.000 de puncte. Doar campioana olimpică Darja Varfolomeev a fost mai bine cotată, cu 31.700 puncte. Pe locul 3 s-a clasat gimnasta din Bulgaria, Stiliana Nikolova, 28.800.

„Este prima medalie mondială la seniori pentru România după bronzul Irinei Deleanu, câștigat în 1992.

Talentul Amaliei și puterea ei de a urma un vis au dus-o pe podium. Felicitări, Amalia! Suntem mândri de tine!”, a transmis COSR pe pagina de facebook.