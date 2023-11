Megan Rapinoe, accidentată şi în lacrimi la ultimul meci al carierei

Megan Rapinoe, figură emblematică a fotbalului feminin american, a ultimul meci din cariera sa, finala campionatului SUA pierdută de echipa sa OL Reign în faţa formaţiei NJ/NY Gotham (2-1), sâmbătă, la San Diego.

Atacanta de 38 de ani a alunecat şi s-a accidentat, cel mai probabil la glezna dreaptă. Rapinoe a ieşit şchiopătând în minutul 6, fiind aplaudată de publicul din San Diego (California) şi îmbrăţişată de căpitanul echipei NY/NJ Gotham FC, Ali Krieger, o altă emblemă a fotbalului american, care a jucat sâmbătă ultimul ei meci.

Cu câteva ore mai devreme, Rapinoe a apărut la stadionul Snapdragon din San Diego cu stil, cu părul vopsit în roz, ochelari de soare şi geacă de blugi în mână, ţinând în mână un difuzor care difuza o melodie clasică a hip-hop-ului american, „x gon’ give it to ya” a rapperului DMX. Melodia a fost lansat în 2002, în acelaşi an în care atacanta născută în Redding şi-a început cariera în Elk Grove, o suburbie a oraşului Sacramento.

Retragerea de sâmbătă a lui Rapinoe (38 de ani, 203 selecţii, 63 de goluri) şi Ali Krieger (39 de ani, 108 selecţii) a marcat sfârşitul unei ere în fotbalul feminin american, cu jucătoare care au adus în prim-plan sportul lor, unul minor în Statele Unite.