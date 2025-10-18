Meme Stoica l-a mustrat pe Bîrligea: „Mi-aș dori să facă și la FCSB același efort ca la națională!”

Mihai Stoica l-a criticat pe Daniel Bîrligea. Oficialul campioanei României e dezamăgit că atacantul nu face la FCSB aceeași risipă de efort ca la echipa națională. Bîrligea a făcut un joc tactic excelent în ultima victorie a „tricolorilor”, scor 1-0, cu Austria.

Meme Stoica, nemulțumit de randamentul lui Daniel Bîrligea la FCSB

Deși nu a marcat și nici nu a dat vreun assist, Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai lăudați „tricolori” după victoria României, cu Austria, scor 1-0. Atacantul de la FCSB a jucat până în minutul 88, atunci când a fost schimbat cu Louis Munteanu.

„Mi-aș dori din toată inima să facă același efort și când joacă la noi. Așa a fost la început. Acum a avut și meciuri în care parcă nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte, dar pentru el, chiar dacă nu a marcat, a jucat foarte bine. Chiar dacă a ieșit la 0-0 și s-a terminat 1-0, cred că efortul pe care l-a depus și evoluția avută pot însemna un restart.

De câte ori s-a dus la națională au fost probleme, acum a fost bine. Sper să fie acum un restart și pentru noi. Pe mine mă interesează evoluția și atitudinea jucătorilor la noi. De ce să mint să spun că mă interesează echipa națională mai mult decât FCSB?”, a declarat Mihai Stoica