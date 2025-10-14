Meme Stoica, rol decisiv în transferul lui Florin Cernat de la Oțelul Galați la Dinamo

Florin Cernat s-a transferat în 2000 la Dinamo de la Oțelul Galați, club care la vremea respectivă era condus de actualul președinte de la FCSB, Mihai Stoica.

Această mutare s-a realizat la scurt timp după ce Adrian Mutu a plecat din „Ștefan cel Mare” și a semnat cu Inter Milano. Această situație l-a determinat pe Meme Stoica să facă la acel moment o afirmație care a rămas până în prezent într-o anumită măsură în „folclorul” fotbalului românesc, după cum a explicat acum chiar Cernat.

„Da, bine, asta cu pleacă briliantul, vine diamantul cred că a fost vorba lui Mihai Stoica, atunci când era la Galați. Și așa a rămas vorba asta.

După evoluțiile mele bune la Galați, plus echipa națională, eram la U21 atunci. Și în urma acestor evoluții… Atunci era… Trebuia să faci pasul în București.

Adică nu conta unde, la ce echipă. Că e Dinamo, Steaua, Rapid, se știa că de aici se dă ora exactă în fotbal. Cine făcea pasul atunci, cine semna cu frații Becali…

Și în momentul ăla am semnat și cu frații Becali și după aia a urmat transferul la Dinamo”, a spus Florin Cernat