Memphis Depay este noul golgeter all-time al olandezilor după ce a marcat în victoria cu Lituania

Echipa naţională a Ţărilor de Jos a învins duminică, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Lituaniei, într-un meci din cadrul grupei G a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Olandezii conduc în Grupa G, cu 10 puncte din 4 meciuri

Memphis Depay a înscris două goluri şi a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei olandeze.

La Kaunas, olandezii au deschis scorul încă din minutul 11, când Cody Gakpo a fost omul cu pasa decisivă şi Memphis Depay a înscris, devenind golgeterul all-time al echipei naţionale a Ţărilor de Jos, cu 51 de goluri.

Minutul 33 a adus golul de 2-0 pentru olandezi, Quinten Timber marcând primul său gol pentru naţională. Însă gazdele au schimbat tabela în numai şapte minute, revenind incredibil. Gvidas Gineitis a redus din diferenţă în minutul 36, iar Edvinas Girdvainis a egalat în minutul 43.

După pauză Memphis Depay a înscris, în minutul 63, şi a ajuns la 52 de goluri marcate pentru naţionala olandeză.

Oaspeţii au avut un final de partidă infernal, pentru că lituanienii au căutat să egaleze, însă, în cele din urmă, Lituania – Ţările de Jos s-a terminat 2-3, iar olandezii conduc în grupa G, cu 10 puncte din patru meciuri.

Pe locul secund se află Polonia, cu 7 puncte tot din patru meciuri, urmată de Finalanda, cu 7 puncte. Lituania are trei puncte, iar Malta două.