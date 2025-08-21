Mercato: Atacantul muntenegrean Nikola Krstovic, transferat de la Lecce la Atalanta pentru 25 de milioane de euro

Atacantul internaţional muntenegrean Nikola Krstovic (25 de ani) a fost transferat, miercuri, de la Lecce la Atalanta Bergamo pentru o sumă estimată la 25 de milioane de euro.

În sezonul trecut, Krstovic a marcat 11 goluri în 37 de meciuri din Serie A.

Atacantul în vârstă de 25 de ani, format în Muntenegru la Zeta Golubovci (96 de meciuri, 41 de goluri), s-a remarcat în Slovenia la Dunajska Streda, cu care a marcat 37 de goluri în 66 de meciuri. Lecce l-a achiziţionat pentru aproape 8 milioane de euro. Krstovic a marcat de 20 de ori în 75 de meciuri în două sezoane.

Dar Krstovic nu va deveni cel mai scump jucător montenegrean din istorie. În iulie 2013, Stevan Jovetic, pe atunci în vârstă de 23 de ani, a fost transferat de la Fiorentina la Manchester City pentru 26 de milioane de euro, plus 4 milioane de bonusuri.