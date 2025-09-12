Mercato: La 40 de ani, portarul mexican Guillermo Ochoa a ajuns în Cipru

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat vineri, 12 septembrie 2025, ora 12:32,
Portarul mexican Guillermo Ochoa a semnat un contract cu gruparea cipriotă AEL Limassol, valabil în sezonul 2025-26, sub rezerva rezultatelor vizitei medicale, a anunţat clubul joi.

Jucătorul în vârstă de 40 de ani este „unul dintre cei mai recunoscuţi şi mai consacraţi portari din era modernă”, scriu Lions din Limassol, amintind într-un comunicat că „a participat la cinci Cupe Mondiale, unde a lăsat o amprentă de neşters datorită performanţelor sale excepţionale”.

Memo Ochoa va descoperi un al şaselea campionat european după ce a jucat la Ajaccio (Ligue 1), Malaga şi Granada (Spania), Standard Liège (Belgia), Salernitana (Italia) şi în Portugalia (AVS Futebol Sad).

Portarul are 152 de selecţii în echipa naţională a Mexicului, pe care o reprezintă din 2005. Vara viitoare, el va încerca să devină fotbalistul mexican cu cele mai multe participări la Cupa Mondială, cu şase participări.

