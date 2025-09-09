Mercato: Petrolul a transferat un jucător belgiano-marocan de 27 de ani

Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat marţi transferul mijlocaşului ofensiv Moutir Chajia, jucător cu dublă cetăţenie, belgiană şi marocană.

Noua achiziţie ploieşteană a fost anunţată printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a Petrolului: „Bun venit Moutir Chajia! FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu fotbalistul belgian Moutir Chajia, acesta semnând un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opţiune de prelungire pentru cel următor.

Moutir deţine şi cetăţenie marocană, are 27 de ani şi este un fotbalist de profil ofensiv, evoluând atât la mijloc, cât şi în banda stângă.

Are peste 100 de meciuri jucate în liga a doua italiană pentru Como, echipă cu care a promovat în Serie A, Novara, Ascoli şi Virtus Entella. În sezonul 2020/2021 s-a aflat la Lokomotiva Zagreb, iar ultima sa echipă a fost Dinamo Batumi. Bienvenue, Moutir Chajia!”, este mesajul transmis de Petrolul Ploieşti.