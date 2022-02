„Merită să fie antrenorul echipei naţionale!”. Boost de încredere pentru Edi Iordănescu

Edward Iordănescu (43 de ani) a fost alesul final al șefilor FRF, după mai multe runde de negocieri cu antrenori precum Dan Petrescu sau Ladislau Boloni!

Fostul tehnician al celor de la CFR și FCSB are acum misiunea de readuce echipa națională a României în prim-planul fotbalului internațional. Până atunci însă, Iordănescu jr. va trebuie să pregătească temeinic campania din Liga Națiunilor, acolo unde speră să încheie pe prima poziție.

Deși nu a apucat să bifeze prima sa acțiune din funcția de selecționer, Edi a primit deja și primele critici, însă Florin Prunea a ținut să îi ia apărarea acestuia. Fostul goalkeeper a Generației de Aur este de părere că tehnicianul merită să ocupe rolul din acest moment și le cere tuturor celor din fotbalul românesc să îl susțină necondiționat pe acesta.

”Edi merită să fie antrenorul echipei naţionale şi trebuie susţinut de către toată lumea. Are şansa să vină într-un moment în care are timp să pregătească preliminariile, pentru că are programul de jocuri stabilit. Programul este unul bun, el are timp, sigur, depinde acum şi de tragerea la sorţi (n.r. preliminarii pentru EURO 2022).

Dacă va fi în urna a 3-a, va fi greu de tot să ne calificăm şi la European pentru că dai peste o echipă din urna 1 şi o echipă foarte bună din urna a 2-a, atunci va fi de-a dreptul imposibil”, a decalrat Florin Prunea, pentru as.ro.