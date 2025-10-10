Mesaj tăios al lui Ionuț Radu după amicalul cu Moldova: „Să-mi spună în față”

Ionuț Radu, titularul naționalei lui Mircea Lucescu în amicalul câștigat pe Arena Națională, a avut un mesaj tăios la finalul partidei, după ce s-a spus că este arogant: „S-a vorbit mult despre mine, eu nu am refuzat niciodată naționala. Eu nu am spus direct cuiva că vreau doar să fiu titular dacă vin. Nu am fost arogant. Dacă vrea cineva să îmi spună că sunt arogant, să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă! Eu a crescut pe plan personal, nu am avut o perioadă bună acum ceva timp. Dar am ajuns la un nivel bun și sunt fericit”.

În ceea ce privește convocare, acesta a spus că vine de fiecare dată cu plăcere.

„O victorie importantă, foarte mulți jucători noi, care azi au început să se cunoască. Ne dă moral pentru meciul cu Austria. Mie mi-a lipsit România, e țara mea și vin mereu cu plăcere. Mircea Lucescu m-a sunat să mă întrebe cum sunt, i-am zis că sunt bine și asta a fost tot”, a spus Radu, la Prima TV.

Despre autogol, survenit în urma unui fault în atac evident, Radu a spus: „Acolo a fost o minge înaltă, atacantul a dat cu capul în antebrațul meu. Nu aveam cum să o prind. Am vorbit cu arbitrul, el a spus că a crezut că atacantul a dat cu capul în minge”.