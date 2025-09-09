Mesaj tăios de la o legendă! Dorinel Munteanu nu le dă nicio șansă tricolorilor: „La primele două locuri e gata”

În chiar ziua meciului cu Cipru, esențial pentru a mai spera la calificarea pentru Cupa Mondială, Dorinel Munteanu (57 de ani), omul care deține recordul de selecții la echipa națională, cu 134 de prezențe, a oferit o analiză dură și lipsită de speranță pentru viitorul „tricolorilor” în actuala campanie. Fostul mijlocaș consideră că lupta pentru primele două locuri din grupă este deja pierdută.

„Ne-a dat puțin înapoi rezultatul. Sigur, și rezultatele de la începutul campaniei, pentru că n-am început campania bine”, a punctat Munteanu, care crede că șansele României sunt acum pur teoretice. „La primele două locuri nu mai putem avea pretenții. Nu depindem de noi, depindem de rezultatele Austriei și Bosniei”, a transmis acesta la Digisport.

Criticile lui Dorinel Munteanu au vizat în special atitudinea jucătorilor, pe care i-a acuzat de lipsă de implicare, făcând referire la un meciul cu Canada (scor 0-3).

„Nu cred că e un adversar foarte puternic Canada. Am făcut noi un meci slab, să recunoaștem. Am fost pasivi, am fost mofturoși la tot ce s-a întâmplat în teren. S-a văzut atitudinea jucătorilor, care n-a fost corectă. Canadienii au venit să facă un meci bun, să se remarce”, a zis Munteanu.

În ciuda pesimismului legat de clasarea finală, fostul internațional insistă că o victorie în Cipru este obligatorie pentru a salva aparențele și pentru moral. „Jocul băieților trebuie să fie bun și să câștige jocul din Cipru. Reacția trebuie să fie pozitivă. Dacă nu câștigăm, atunci se complică situația extrem de tare”, a încheiat el.