Mesajul antrenorului lui Go Ahead Eagles înaintea duelului cu FCSB: ”Mergem pentru rezultate. Nu facem act de prezență”

Go Ahead Eagles este prima adversară pe care FCSB o va întâlni în faza principală Europa League.

Prima rivală contra căreia va juca FCSB în faza principală din Europa League este Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, de la ora 19:45.

Campioana Olandei ar fi cea mai slabă adversară a grupării bucureștene, cu ul lot evaluat la suma totală de 28,25 de milioane de euro.

Antrenorul olandezilor, Melvin Boel, a vorbit despre tragerea la sorți și a subliniat că elevii săi au șanse să treacă mai departe.

”Este o tragere la sorți dificilă, dar și una care oferă oportunități. Este tipic pentru acest club să abordăm fiecare adversar cu un plan realist. Va fi incredibil de greu, dar nu participăm în Europa League doar pentru a face act de prezență. Mergem și pentru rezultate”, a spus Melvin Boel, antrenorul celor de la Go Ahead Eagles, conform vi.nl.

De asemenea, căpitanul echipei, Mats Deijl, a declarat că și-ar dori să înfrunte o grupare greacă.

”Experiența din acea țară, fanii de acolo și tot ce ține de acel context, cred că ar fi minunat de trăit acolo. La Lyon și Panathinaikos am auzit, cele mai puternice reacții în sală, acolo unde am urmărit tragerea la sorți împreună cu echipa.

Discutasem deja în interior despre asta. Europa este ceva nou pentru toată lumea, așa că ne-am întrebat: care este, de fapt, obiectivul nostru? Poate ar trebui să reanalizăm asta după tragere. E și greu să spui ceva cu adevărat relevant acum. Tragerea abia a avut loc”, a spus și căpitanul echipei, fundașul central Mats Deijl.