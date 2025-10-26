Mesajul celor de la Inter în ziua în care Cristi Chivu a împlinit 45 de ani

Antrenorul echipei italiene Inter Milano, românul Cristi Chivu, împlinește azi 45 de ani, iar gruparea peninsulară a transmis un mesaj.

Chivu și-a încheiat cariera de fotbalist la echipa pe care o antrenează în prezent

Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reşiţa, şi şi-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reşiţa în 1996, unde a ramăs până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. Ulterior a mai jucat la Ajax, AS Roma și Inter Milano.

„Toate cele bune din partea familiei Inter lui Cristian Chivu, care își sărbătorește astăzi cea de-a 45-a aniversare!

La mulți ani lui Cristian Chivu, care împlinește astăzi 45 de ani! Născut pe 26 octombrie 1980 la Reșița, România, Chivu întruchipează perfect valorile Inter: dăruire, curaj și spirit de sacrificiu.

Ca jucător, a făcut istorie de neuitat la Inter, jucând 169 de meciuri și câștigând trei titluri din Serie A, o Ligă a Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor, două Coppa Italia și două Supercupe ale Italiei.

După ce s-a retras, a început o nouă călătorie ca antrenor în sectorul de tineret al lui Inter, preluând în cele din urmă conducerea aceleiași echipe cu care a câștigat odată totul.

Întreaga entitate Inter îi urează lui Cristian Chivu toate cele bune de ziua sa!”, apare pe site-ul oficial.